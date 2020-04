Tre ladri incappucciati hanno messo a segno un furto in supermercato di Battipaglia. I banditi, l'altra sera, approfittando del buio hanno forzato la saracinesca dell'esecizio commerciale a Belvedere, frazione di Battipaglia e si sono impossessati del denaro contenuto in alcune cassette di sicurezza ma non hanno rubato alimenti. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che hanno acquisito i filmati realizzati dalle telecamere del supermercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA