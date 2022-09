Bennato, novello Peter Pan chiude a colpi di rock l'estate di Capaccio

Edoardo Bennato si esibirà Capaccio Scalo per chiudere l'estate dei grandi eventi. Il rocker italiano sarà di scena il 10 settembre, alle 21.30 in via Magna Grecia, per dare vita a un live gratuito ad alto tasso di adrenalina. Il cantautore continua a dire quello che gli va con i testi delle nuove song e sul palco, durante i suoi concerti, mostrando grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico. Con queste premesse è nato anche il nuovo progetto dal vivo Rockin' with Peter Pan on Tour, un concerto, organizzato da Everlive Italia, ad alto contenuto elettrico e blues: si passerà dai brani tratti dal concept album Sono solo canzonette, ai grandi classici di Bennato del calibro di Feste di piazza, Italiani, La verità, Le ragazze fanno grandi sogni e Mangiafuoco, senza tralasciare quelli dell'ultimo disco Non c'è, che contiene gli evergreen ma anche otto inediti sicuramente presenti nella scaletta di sabato sera (Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L'uomo nero, La bella addormentata, tra i più ascoltati), in cui si evidenzia la personalità avanguardista e provocatoria del partenopeo. Nel platter confluiscono le diverse anime dell'artista napoletano. C'è il Bennato sarcastico, come sempre senza bavaglio, mai patinato, ironico, realista e, al tempo stesso, sognatore. Le contraddizioni della società, l'universo femminile, l'ironia «bennatiana», attualizzata ed esasperata fino al paradosso: questi sono solo alcuni temi affrontati nel lavoro, manifesto di una realtà, la nostra, tutta da interpetrare.

«Tornare dopo tutto questo tempo con un album dichiara l'artista - di soli brani inediti sarebbe stato sin troppo ovvio. Ho colto invece l'invito a riarrangiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni del passato, che inevitabilmente hanno subito nel corso degli anni, una naturale rielaborazione musicale nelle innumerevoli esibizioni dal vivo». On stage, con lui, una formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). A completare il quadro il Quartetto Flegreo. «È ancora presto per fare un bilancio definitivo dell'estate di Capaccio Paestum perché dichiara il sindaco Franco Alfieri gli eventi non sono ancora finiti. Sabato ci prepariamo a vivere un appuntamento importante e finora abbiamo già registrato oltre 150.000 presenze solo alla Clouds Arena, e un notevole incremento degli incassi dell'imposta di soggiorno. Abbiamo visto la nostra città piena di turisti, di ogni età e provenienza. Abbiamo ospitato eventi, cercando di andare incontro ai diversi gusti e alle diverse fasce d'età. Insomma, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto Soddisfatti, però, non vuol dire appagati: ci stiamo già preparando alle stagioni autunnale e invernale».