Tutta questa bagarre sulla Sea Watch 3 è fatta per distogliere l'attenzione sui veri problemi, sul problema che siamo, forse, e ci auguriamo che non sia così, in una procedura di infrazione, che l'economia va male, è ferma e stagnante, che c'è un problema enorme di disoccupazione e i nostri giovani continuano ad andare all'esterno, che la criminalità organizzata è sempre più presente nel tessuto produttivo del nostro Paese. Invece l'attenzione di tutto il governo è su 42 persone a bordo della Sea Watch 3. Ô evidente che si tratti di una strategia di distrazione di massa per non fare il bilancio, molto negativo, su questo primo anno di governo. In Europa siamo isolati, non siamo consultati su niente». Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini che, questo pomeriggio, al Museo Archeologico Provinciale di Salerno, ha ricevuto il premio Apollo Mediterraneo, per i diritti civili e umani.

Lunedì 1 Luglio 2019, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 18:52

