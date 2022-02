Un'altra bomba esplode a Nocera, distrutte le vetrine di un negozio

NOCERA INFERIORE. Un'altra bomba è esplosa nella notte, a Nocera Inferiore. Questa volta in via Canale, alle spalle del comune, a ridosso di un negozio di abbigliamento. Distrutte in gran parte le vetrine. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per fare luce sull'accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona. E' emergenza intanto in città.

APPROFONDIMENTI IL RAID Nocera, si spara ancora: 5 colpi di pistola contro un'azienda LA CAMORRA Camorra, tre bombe in due giorni nel Napoletano: esplode la faida...

Si tratta del secondo ordigno esploso nel corso delle ultime settimane, al quale si aggiungono ben tre sparatorie - due presso un bar e una terza probabilmente a ridosso di un'azienda, oltre che a due risse consumate in centro e in periferia. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Manlio Torquato: «L'ennesimo grave episodio verificatosi stanotte con una esplosione nei pressi di un negozio in pieno centro, verosimilmente una bomba, rende ormai clamoroso ed urgentissimo il bisogno di sicurezza in città che diventa, dopo gli accadimenti di queste settimane, la priorità assoluta per la nostra comunità. Rivolgo perciò un accorato appello, perciò, alle Forze dell'Ordine alle autorità investigative tutte, di svolgere con accuratezza efficacia e soprattutto rapidità tutto quanto c'è da fare per fermare questa grave escalation criminale che rischia di riportarci al peggiore passato di questa città. L'Amministrazione assicura ogni possibile forma di collaborazione e invita la cittadinanza a fare altrettanto»