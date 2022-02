Nocera, si spara ancora cinque colpi di pistola contro un'azienda

Cinque fori di proiettile trovati a ridosso dell’ingresso di un’azienda a Cicalesi, in via D’Alessandro. Un nuovo episodio di cronaca scuote la città di Nocera Inferiore, già interessata nell’ultimo mese da due risse, l’esplosione di una bomba e degli spari contro un bar. Questa volta la segnalazione è giunta da un’azienda impegnata nella costruzione di macchine industriali, linee ed impianti su misura. Nulla viene escluso, neanche la circostanza che qualcuno abbia sparato a caso, senza avere un obiettivo preciso. L’episodio risalirebbe ad almeno due giorni fa, con i titolari che si sarebbero accorti delle tracce lasciate dall’esplosione dei colpi d’arma da fuoco in una fase successiva, probabilmente il giorno seguente. Da lì la segnalazione ai carabinieri della stazione del reparto territoriale di Nocera, che ora indagano sull’accaduto. Presso l’azienda, sono intervenuti anche gli uomini della scientifica per i referti del caso.

LE INDAGINI

L’episodio è stato comunicato anche alla Procura Antimafia, come avviene per casi di questo genere, al fine di valutare eventuali e possibili elementi ad ampio raggio. Al momento, la competenza investigativa resta nelle mani di quella ordinaria, con una prima informativa già inviata al sostituto di turno dai carabinieri. Questi ultimi hanno ascoltato - come da prassi - i titolari dell’azienda, i quali hanno spiegato di non aver mai avuto minacce o intimidazioni di qualsiasi genere. Data la circostanza, non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli inquirenti hanno controllato la strada dove è ubicata l’azienda, così come quelle adiacenti, che fungono da passaggio quotidiano, ogni giorno, per centinaia di auto. Da valutare anche l’acquisizione di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza, che pure potrebbero fornire elementi utili per identificare la persona che ha esploso quei proiettili. Al di là di quello che appureranno le indagini, la città di Nocera Inferiore non sembra trovare pace, specie dopo quest’ultima scoperta. Due settimane fa, erano state consumate a distanza di pochi giorni due risse, una in un bar del centro l’altra in periferia: in entrambi i casi, la risposta delle forze dell’ordine era stata immediata, con l’identificazione di buona parte degli aggressori. A questi due episodi era seguita l’esplosione, poi, di una bomba in via Solimena, nei pressi di uno stabile dove vive un uomo coinvolto in diverse inchieste per droga. In ultimo, due sparatorie, consumate probabilmente in tempi diversi, contro un bar in via De Nicola, nei pressi dell’ospedale, gestito da un consigliere comunale. Fatti che avevano spinto lo stesso sindaco Torquato a chiedere al Prefetto un maggiore controllo del territorio, con l’ausilio di nuove unità di forze dell’ordine.