Lunedì 19 Novembre 2018, 13:54

Due bovini vaganti sono stati travolti e uccisi lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. È quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, pochi metri dopo lo svincolo di Baronissi (Salerno) in direzione nord. Gli animali, probabilmente disorientati, hanno invaso la carreggiata, venendo travolti da un'autocisterna e da un'autovettura. Fortunatamente, nonostante l'impatto, le persone che erano alla guida dei mezzi non hanno riportato gravi ferite.Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli hanno, quindi, provveduto a regolare il traffico mentre il personale dell'Anas e il veterinario dell'Asl di Salerno hanno completato le procedure necessarie per poter rimuovere le carcasse degli animali. L'incidente ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione che è stata ripristinata soltanto dopo le 10 di questa mattina. Non è la prima volta, tra l'altro, che il fenomeno dei bovini vaganti provochi problemi alla circolazione lungo il raccordo Salerno-Avellino.