Ultimo aggiornamento: 07:36

Un ragazzino mentre camminava è stato circondato dai coetanei che gli hanno incollato il chewing gum tra i capelli e lo hanno ingiuriato. L’episodio è accaduto in pieno centro in una traversa di Piazza Della Repubblica, a Eboli . Qualche passante si è avvicinato al ragazzino ingiuriato per comprendere cosa era accaduto mentre i bulli si sono allontanati, soddisfatti di aver compiuto la bravata o l’ennesimo stupido raid.Il ragazzo poi si sarà precipitato a casa per raccontare l’episodio ai familiari e magari si sarà recato dal barbiere per farsi tagliare i capelli impiastricciati di chewing gum. Umiliato ed ingiuriato da un gruppo di bulli , di almeno cinque giovani, tutti minorenni, che dopo il raid sono scomparsi tra i vicoli.Si tratta solo di uno degli ultimi episodi di bullismo accaduto ad Eboli. Qualche settimana fa un altro ragazzino, appena uscito da scuola, si è imbattuto in un gruppo di coetanei che, proprio come è accaduto l’altro giorno, hanno incollato il chewing gum tra i capelli di un compagno ed è stato costretto a recarsi a casa in lacrime a raccontare l’episodio ai genitori e a farsi rasare i capelli.