Bus dal Vallo di Diano in Svizzera tamponato: 6 feriti di un team di bocce

Sei persone rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto questa mattina tra un mezzo pesante ed un autobus sull’A1 a Lodi. A bordo dell’autobus partito dal Vallo di Diano e diretto in Svizzera si trovavano circa 25 persone per un torneo di bocce. Per 6 persone si è reso necessario il trasporto in ambulanza negli ospedali di Lodi e Melegnano, nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.

L’autobus partito da Monte San Giacomo era diretto a Schmerikon in Svizzera, a bordo c’erano numerosi componenti della società sportiva Bocciofila Valdianese di Sassano che avrebbero dovuto prendere parte ai festeggiamenti per il trentesimo anno dalla fondazione del Boccia Club San Giacomo.

"Abbiamo appreso dell’incidente che ha coinvolto il pullman con alcuni nostri compaesani diretti al Boccia Club di Schmerikon - ha riferito la sindaca Angela D'Alto -. Dopo lo spavento iniziale, dai primi contatti avuti sappiamo che stanno tutti bene e che hanno ripreso il viaggio e sono già giunti a destinazione. Noi tutti gli auguriamo buona permanenza, felici dello scampato pericolo".