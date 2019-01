Domenica 6 Gennaio 2019, 15:00

SARNO - «Può darmi delle indicazioni stradali?». E si masturba accanto ai passanti. Caccia al maniaco sessuale a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sono numerose le segnalazioni nella città di Sarno negli ultimi giorni. I casi si sono verificati in particolare nelle zone di confine, nelle periferie di Lavorate e Foce. A raccontare quanto accaduto sono state delle donne che si sono ritrovate loro malgrado dinanzi all'uomo, seduto nell'auto con i pantaloni abbassati. Stavano facendo ritorno a casa in via Sarno Palma, quando l'auto, forse una Audi, di colore nero si è accostata. Dal finestrino un uomo di circa 40 anni si è sporto per attirare l'attenzione delle due donne che stavano camminando su un marciapiedi. «Si è accostato poco più avanti rispetto a noi ha spiegato - Lo abbiamo visto sporgersi dal finestrino. Era vestito bene, con giacca e cravatta, ha chiesto delle informazioni per arrivare in centro città. Quando ci siamo avvicinate di più per dare le indicazioni lui si è spostato sul sedile e ci siamo accorte aveva i pantaloni abbassati. Io sono rimasta pietrificata mentre la mia amica ha urlato. Lui dall'abitacolo ha iniziato a ridere e se ne è andato».