Un pensionato denunciato per molestie sessuali a una giovane, di circa 30 anni, a Caggiano. Secondo quanto emerso qualche giorno fa l'episodio si è registrato all'interno di negozio nella piazza principale di Caggiano. Sia l'anziano che la giovane erano in fila per fare degli acquisti. L'uomo a questo punto avrebbe molestato la ragazza toccandole le parti intime.

Sono stati allertati i ccrabinieri della locale stazione e della Compagnia di Sala Consilina che hanno individuato l'uomo in questione e lo hanno denunciato. È stato attivato contro il pensionato il Codice Rosso.

