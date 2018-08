Martedì 14 Agosto 2018, 18:32

Potrebbe essere stata la pioggia che questo pomeriggio, dopo giorni di caldo afoso, è improvvisamente caduta sulla costa cilentana, a far perdere il controllo al conducente di un camion sulla strada provinciale 430, meglio conosciuta come Cilentana. Una strada che oggi era più trafficata del solito per l'arrivo di numerosi turisti per il Ferragosto. Il mezzo, che trasportava bevande, è finito fuori strada e si è ribaltato tra le uscite di Agropoli Sud e Prignano. Il conducente è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per il recupero del mezzo sono stati allertati i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polstrada di Vallo della Lucania. Il sinistro ha provocato rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.