Cammina a piedi sui binari, rallentamenti e piccoli disagi ai treni

Ha iniziato a camminare sui binari, partendo proprio dalla stazione di Salerno. Alcuni viaggiatori lo hanno notato ed hanno immediatamente allertato gli agenti della Polfer che sono intervenuti per rintracciarlo, in quanto l'uomo si era già allontanato. Alcuni treni sono stati bloccati alle stazioni dove avevano fatot fermata in via precauzionale con ovvi ritardi e rallentamenti della circolazione. L'uomo è stato poi rintracciato e riportato in stazione dove è stato preso in cura dai sanitari per un controllo.