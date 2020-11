Cacciatori multati dai carabinieri per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste in zona rossa. È accaduto a Camerota, in provincia di Salerno. Tre cacciatori sono stati sorpresi con armi e munizioni al ritorno da una battuta di caccia. I militari per ognuno dei tre uomini hanno comminato una multa di euro 400.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Lockdown a Salerno, 48 multe ​e quattro negozi sanzionati L'EPIDEMIA Covid a Salerno, morto barista:«Era un uomo buono e... L'EPIDEMIA Covid a Salerno, morto don Biagio: fu parroco della cattedrale di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA