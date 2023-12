Roby saluta il suo padrone seguendo il funerale accucciato vicino alla bara

Roby si è accucciata al fianco della bara e, per l'intera durata delle esequie non ha abbandonato il suo padrone, Antonio, venuto a mancare troppo presto. E' accaduto nella chiesa di Cristo Re a Polla. Antonio Metitieri, un gigante buono di 69 anni, è deceduto in seguito alle complicazioni per una operazione a Maddaloni, era molto noto e amato a Polla e nel Vallo di Diano.

Padre di quattro figli, marito di Anna, e amante degli animali: cavalli e cani soprattutto. Roby era il suo cagnolino e lo seguiva ovunque. Antonio in auto e il piccolo a corrergli dietro senza mai stancarsi. Sempre al fianco di Antonio e della moglie Anna. E così per l'ultimo saluto, nella chiesa di Cristo Re, durante il funerale celebrato da Don Antonio, il cane si accucciato e non hai mai abbandonato la sua posizione.