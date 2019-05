Nocera Inferiore: caos in centro, entra nei negozi e getta in aria merce e indumenti

Domenica 5 Maggio 2019, 12:21

NOCERA INFERIORE. Entra nei negozi e comincia a lanciare in aria scarpe e indumenti. E' accaduto a Nocera Inferiore, ieri sera, intorno alle 20. A creare gran confusione, ma anche un pò tensione, tra i commercianti del centro, una donna di 40 anni, originaria di Roccapiemonte. Lungo via Attilio Barbarulo, la persona in questione è entrata in più di un negozio, in prevalenza di abbigliamento, ma anche in una farmacia, generando il caos. Prima lanciando in aria la merce, poi urlando frasi incomprensibili. La donna era stata già segnalata in passato per episodi del genere, e anche di recente, mentre veniva vista citofonare al civico di alcuni condomini, senza alcun motivo. E ripetutamente, a diverse ore del giorno. Episodi che si sarebbero ripetuti nel tempo, con più di una segnalazione alle forze dell'ordine, fino al culmine di ieri sera, quando sono stati costretti ad intervenire vigili urbani e carabinieri per fermarla. Per diversi minuti il centro è stato chiuso al passaggio delle auto, per permettere alle forze dell'ordine di immobilizzare la donna, che aveva inizialmente opposto anche resistenza. E' stato poi compreso che si trovasse in un forte stato confusionale. Sul posto è giunta poi anche un'ambulanza, per gli accertamenti del caso. In seguito, la donna è stata affidata ai genitori.