Venerdì 5 Aprile 2019, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano a colpire gli scassinatori di videopoker nella Città dei Templi. L'ultimo colpo è stato messo a segno la notte scorsa nel Bar Tiffany, in località Rettifilo, dove i ladri si sono introdotti attraverso una finestra. Una volta dentro, i malfattori hanno abilmente forzato e svuotato alcune macchinette portando via qualche migliaio di euro. Soltanto questa mattina, quando è andato ad aprire, il gestore si è accorto del furto e ha avvisato i carabinieri di Capaccio Scalo. Segni di effrazione sono stati segnalati anche in due appartamenti nelle vicinanze ed è probabile che ad agire siano state le stesse persone che però dagli appartamenti non sono riuscite a portare via nulla.Non è la prima volta che la frazione finisce nel mirino dei ladri. Numerosi negli ultimi anni sono stati i furti nelle abitazioni, soprattutto in via Nobel.