Casal Velino, donna colta da malore salvata dai vigili del fuoco

Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco a Casal Velino. Come riferito da alcuni cittadini, una non dava più segni di vita da diversi giorni, e non rispondeva al telefono.

Una squadra di pronto intervento è stata inviata da Vallo della Lucania per verificare la situazione. Dopo aver forzato l’ingresso dell’appartamento, i Vigili del Fuoco hanno trovato la signora riversa a terra, colpita da malore.

Grazie all’efficace tempestività dell’intervento, i Caschi Rossi sono stati in grado di prestare i primi soccorsi alla donna, prima di consegnarla alle cure del personale medico del 118.