Salerno, sequestrati 13mila prodotti non sicuri nella zona del Cilento

Nell'ambito del dispositivo estivo, attuato per il contrasto alla criminalità economico-finanziaria e per il concorso nella sicurezza interna del Paese, la Guardia di Finanza di Salerno ha avviato un'incisiva attività di prevenzione e controlli nella zona costiera a sud della Provincia.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno rafforzato l'attività di presidio nei Comuni caratterizzati da una maggiore affluenza turistica quali Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino ed Ascea, al fine di rilevare possibili condotte illecite.

I controlli, eseguiti nei confronti di diverse attività commerciali, hanno permesso di sequestrare 13.000 prodotti non sicuri (accessori moda e di bigiotteria) esposti in vendita, e, risultati essere privi del marchio CE e/o non conformi agli standard di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo.

Sono state effettuate 30 verifiche nei confronti dei distributori di carburanti e per alcuni è stata riscontrata la mancata esposizione del prezzo medio (obbligatorio per legge), per tali violazioni sono state elevate sanzioni per 8.000 euro. Per quanto concerne il codice della strada, i Finanzieri hanno controllato altro 400 veicoli in transito sul litorale, identificando circa 600 persone, constatando diverse condotte, contrarie al codice della strada, che hanno portato al ritiro di 3 patenti auto ed elevare sanzioni per circa 14.000 euro. Inoltre, il Reparto, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Salerno, ha effettuato diverse attività antidroga che si sono concluse, con la segnalazione di 10 persone alla Prefettura.