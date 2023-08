Castellabate, 14enne travolto da un'onda e scaraventato in mare: salvataggio in elicottero dei vigili del fuoco

Un 14enne napolentano, in vacanza a Castellabate, è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di oggi, all'imboccatura del porticciolo di Licosa, grazie all’intervento di guardia costiera e vigili del fuoco. Il giovane è finito in acqua travolto da un’onda e non è riuscito a ritornare a riva, risucchiato dal mare agitato. Il coetaneo che era in sua compagnia ha allertato i soccorsi.

Sono seguiti momenti concitati, con sul luogo anche il tentativo di un 43enne del posto che, tuffandosi in acqua, ha cercato di salvare il 14enne. Sono giunti a Licosa una motovedetta della guardia costiera di Agropoli, diretta dal tenente di vascello Alessio Manca, che, assieme all’ufficio locamare del luogo, diretta dal luogotenente Sandro Rizzo, ed i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli con l’ausilio risolutivo di un elicottero del Nucleo di Pontecagnano, sono riusciti a portare a termine le operazioni di salvataggio, con il 14enne che è stato medicato dai sanitari dell’ambulanza Gi.Vi.

di Castellabate.

Il 14enne, finito tra gli scogli, è stato tirato su con l'ausilio di un verricello, mentre il 43enne è stato aiutato a risalire dai caschi rossi utilizzando delle corde di salvataggio. Sul posto anche la polizia locale, agl’ordini del comandante Gennaro Malandrino. Applausi al termine dell'intervento per i caschi rossi ed anche per il 43enne pescatore del posto, che si è prodigato per aiutare il 14enne in difficoltà.