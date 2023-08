Montecorice, brucia una cabina dell'Enel: popolazione al buio

Brucia una cabina dell’Enel in località Case del Conte, nel comune di Montecorice. L’intera zona, essendo uno snodo principale tra Castellabate e Montecorice, è rimasta al buio.

Nel giro di pochi minuti, un fumo, denso e acre, si sviluppato dalla cabina, posizionata proprio all’ingresso del centro abitato, a poca distanza da alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Montecorice per la gestione del traffico veicolare. Sono prontamente intervenute sul posto anche tre squadre dell’Enel per verificare l’esatta entità del danno e provvedere al ripristino della rete. A far bruciare i cavi è stato, molto probabilmente, un corto circuito.

L’incidente non ha provocato fiamme in quanto le varie componenti sono realizzare appositamente in materiale speciale per evitare incendi. Disagi in ogni caso per la popolazione locale, già da un paio d’ore rimasta senza elettricità. Tuttavia, i tecnici dell’Enel sono già al lavoro per provvedere in tempo tempo almeno al ripristino provvisorio.