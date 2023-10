Casal Velino, lupo azzanna un cucciolo di cinghiale

È accaduto a Casal Velino in località Ardisani.



L’animale selvaggio azzanna la preda, un cucciolo di cinghiale, la scena è stata ripresa in un video impressionante che è diventato subito virale.



Nelle immagini riprese da un automobilista che si trovava a transitare lungo la strada ci sono le due specie protette del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si incontrano in un maniera impressionante.