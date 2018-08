Giovedì 16 Agosto 2018, 12:55

Donna ferita da ombrellone, ambulanza bloccata nelle strade troppo strette. Soccorsa e trasportata a piedi con la barella spinta per centinaia di metri tra turisti e residenti rimasti basiti. Il fatto è accaduto intorno alle 16 di ieri, in località Lago di Santa Maria di Castellabate, quando è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per una turista rimasta ferita da un ombrellone votalo a causa del forte vento.Intervento risultato piuttosto complesso a causa delle strade anguste. Il mezzo di soccorso ha cercato di far manovra per riuscire ad arrivare sul posto, operazioni risultate vane. Alla fine, medici, infermieri e autista si sono dovuti ingegnare per riuscire a soccorrere la donna. Hanno attraversato a piedi le strade strette e sdrucciolevoli, con zaini carichi del materiale di soccorso. Così la barella, spinta con non poche difficoltà fino alla spiaggia e poi, una volta caricata la donna ferita, fino all’ambulanza a diversi metri di distanza. Tante le polemiche rispetto a quelle aree impossibili da raggiungere per qualsiasi mezzo di emergenza che rallentano e rendono inattuabili soccorsi tempestivi.