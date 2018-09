Venerdì 14 Settembre 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 16:22

Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, azzera la giunta e ritira le deleghe ai consiglieri comunali. La decisione giunge dopo l'arresto ieri di 14 persone accusate di estorsione e usura. Il procuratore di Salerno, Corrado Lembo, commentando l'inchiesta, ha fatto riferimento ad allarmanti relazioni di questi criminali con le forze di polizia ed esponenti delle Istituzioni locali. «Il procuratore è persona di grande esperienza e professionalità, per cui il suo allarme non può essere ignorato», ha spiegato in una nota Servalli, anche se «nessun esponente della nostra amministrazione è stato raggiunto da alcun provvedimento». Il sindaco ha ritenuto «doverosa una riflessione attenta sul monito della Procura a cui confermo massima disponibilità e collaborazione». Per questo «ho deciso di azzerare la giunta e di ritirare le deleghe ai consiglieri, nella consapevolezza che quest'amministrazione si è voluta, vuole e vorrà distinguersi per la trasparenza e l'onestà dei comportamenti, valori a cui ho permeato tutta la vita».