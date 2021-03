Cava, officina meccanica del tutto abusiva sequestrata: denunciato il titolare

Un'officina completamente abusiva è stata individuata e sequestrata dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno a Cava dè Tirreni. Il titolare è stato denunciato a piede libero alla Procura di Nocera Inferiore. L'intervento risale a qualche giorno fa, quando le Fiamme Gialle cavesi, in servizio nella frazione di Santa Lucia, hanno notato, oltre il cancello di un'abitazione privata, un uomo in tuta da lavoro intento a riparare una delle tante auto parcheggiate in un ampio piazzale attiguo. Insospettiti, i militari hanno fatto ingresso in quella che si è rivelata una vera e propria officina, con tanto di capannone per il ricovero di attrezzature e pezzi di ricambio.

Dai riscontri successivi è emerso che l'azienda, seppur in piena attività come testimoniato dalle numerose autovetture da riparare, era completamente sconosciuta al Fisco da quando, nel 2013, il titolare ne aveva ufficialmente dichiarata cessata la partita Iva. Per interrompere l'esercizio irregolare, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro l'intera struttura e la merce rinvenuta, tra cui pezzi di ricambio e materiali vari classificati come rifiuti, lì depositati in assenza di ogni autorizzazione amministrativa. Nei confronti del proprietario, denunciato a piede libero alla Procura di Nocera Inferiore per la specifica violazione in materia ambientale, saranno avviati gli accertamenti necessari anche per ricostruire l'attività svolta negli anni in totale evasione delle imposte dovute. Da chiarire anche la posizione del dipendente che lavorava «in nero», il quale risulta a tutti gli effetti assunto come operaio di un'altra ditta di Cava. Per lui e il cliente sorpreso all'atto del controllo è anche scattata la sanzione amministrativa prevista dal Dpcm del 2 marzo, pari ad almeno 280 euro (in caso di pagamento anticipato entro 5 giorni), dal momento che entrambi si trovavano in un comune diverso da quello di residenza, senza alcun giustificato motivo.