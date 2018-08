Martedì 14 Agosto 2018, 17:48

E' stato ufficializzato l'orario di inizio della gara tra Cavese e Paganese, in programma domenica allo stadio "Simonetta Lamberti" e valida come seconda giornata nel girone I di Coppa Italia di Serie C. Il match avrà inizio alle 18 e sarà diretto dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta; gli assistenti designati sono Giovanni Mittica e Dario Gregorio, entrambi della sezione di Bari.