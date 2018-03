Celle di Bulgheria, nove milioni di euro per il rilancio del Comune

Lunedì 12 Marzo 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 19:18

Celle di Bulgheria, l’amministrazione comunale candida a finanziamento quattro progetti per il rilancio del ComuneEcco gli interventi programmatiIl completamento della rete fognaria, l’ammodernamento della rete idrica, l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione e la sistemazione del Vallone Sterpabotte.Sono i quattro progetti che il Comune di Celle di Bulgheria ha candidato a finanziamento presso la Regione Campania. Progetti esecutivi e cantierabili per oltre nove milioni di euro che sono stati inseriti dal Comune sulla piattaforma Iter- Campania realizzata dalla Regione per la mappatura ed il monitoraggio del fabbisogno progettuale campano, relativo alla realizzazione di opere infrastrutturali.“Opere – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – di vitale importanza che se finanziate miglioreranno notevolmente la vivibilità dei nostri piccoli centri. Il nostro Comune – ha aggiunto con un pizzico di orgoglio il primo cittadino – per quanto riguarda la realizzazione di progetti è molto dinamico ed efficiente”. Poi annuncia. “L’ufficio tecnico è già al lavoro per altri progetti che riguardano la viabilità e l’ambiente. E’ nostro obiettivo – ha concluso Marotta – rimettere a nuovo anche tutte le strade del comprensorio del monte Bulgheria”.