Cetara, nasce il Gal Pesca: sosterrà il comparto in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

Via libera al Gal Pesca “Approdo di Ulisse” e all’attuazione del nuovo programma che, attraverso una serie di strategie di sviluppo, fornirà sostegno e nuova linfa al comparto della pesca in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina.

Firmata questa mattina a Napoli presso gli uffici della Regione Campania, organismo intermedio della priorità 3 del Po Feamp 2021/27 (programma operativo nazionale che intende favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura), la convenzione attraverso cui conclude l’iter di assegnazione del finanziamento di circa 4,5 milioni conseguito dal raggruppamento di partner pubblici e privati costituitosi in cooperativa lo scorso 18 marzo a Cetara.

Alla fase di completamento dell’iter procedimentale erano presenti l’Assessore della Regione Campania per l’Agricoltura e la Pesca, Nicola Caputo, e il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica nella sua veste di presidente del Gruppo di Azione Locale per la Pesca.

Il via libera al Gal “Approdo di Ulisse” garantirà per i prossimi anni un sostegno concreto agli operatori della pesca della zona che avverrà attraverso azioni dirette ma anche con bandi pubblici finalizzati non solo a migliorare le performance di efficienza energetica ed ambientale delle flotte, oltre che alla diversificazione delle attività di pesca e alla messa in rete dei prodotti di eccellenza.

A tutto questo si unisce poi la promozione di una serie di attività volte a garantire uno sviluppo sostenibile attraverso iniziative che favoriscano la transizione ecologica, energetica ed ambientale. Classificatosi primo, con un punteggio di 70,5 tra i progetti esaminati in Regione Campania, il nuovo programma che interesserà le aree della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, punta a garantire più occupazione, più sostenibilità ambientale, più innovazione anche e soprattutto attraverso una integrazione con le politiche turistiche.

«Il nostro obiettivo è di fornire un’opportunità di riscatto, in termini di crescita e sviluppo, a questo importante segmento produttivo - dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica - Con quest’ultimo importante passaggio abbiamo tutti i requisiti per partire con la nuova programmazione Feampa 2021/27. Voglio ringraziare l’Assessore della Regione Campania per l’Agricoltura e la Pesca, Nicola Caputo, i funzionari regionali e quanti ci hanno coadiuvati in questo ambizioso progetto che proseguirà ora spedito dopo la costituzione della nostra società consortile arl. Partiamo spediti per mettere in campo la nostra strategia di sviluppo e di sostegno al comparto della pesca che prevede importanti risorse per i nostri imprenditori e per comuni del nostro territorio».