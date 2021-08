Dopo un'estate a gonfie vele, un piccolo intoppo è fisiologico. Così anche gli affiatatissimi Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un breve momento di tensione, a bordo dello yacht dell'amico Diego Della Valle in Costiera Amalfitana, prontamente immortalato dai paparazzi del settimanale Chi. Nello scatto i Ferragnez sembrano discutere animosamente: una scena piuttosto insolita per i fan della coppia, abituati a vedere i due super influencer, insieme ai figli Leone e Vittoria, come una famiglia perfetta.

Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo?

Niente di cui preoccuparsi, sebbene Fedez e Chiara Ferragni abbiano preferito non commentare la foto pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 1 settembre. Un finale amaro per un'entusiasmante estate, che ha visto i Ferragnez protagonisti in Sardegna fra yacht extra-lusso e ville da sogno, prima dell'approdo in Costiera dove un piccolo litigio ha turbato il loro perfetto equilibrio familiare.