Momenti di tensione ieri mattina in pieno centro ad Agropoli. Nei pressi del fiume Testene, lungo strada che collega via Alcide De Gasperi con il lido Azzurro, improvvisamente cinque persone hanno iniziato a litigare e ben presto dalle parole si è passati ai fatti. I residenti, allarmati, hanno fatto scattare l'allarme per dividere i contendenti.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli uomini della polizia municipale che hanno riportato la calma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un giovane, affetto da disturbi psichiatrici, avrebbe chiesto denaro alla propria zia e poi l’avrebbe aggredita. La situazione è precipitata quando il giovane ha iniziato a strattonare la donna. In suo soccorso sono intervenuti alcuni operai impegnati in un cantiere privato della zona. Gli operai dinanzi alla violenza del ragazzo non hanno esitato ad intervenire per fermarlo, scatenando una colluttazione. Non appena è scattato l’allarme sul posto intervenuti gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri della locale Compagnia guidati dal capitano Giuseppe Colella, che hanno sedato la rissa e riportato la calma.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa. Subito dopo i militari hanno proceduto ad identificare le persone rimaste coinvolte nella rissa. Cinque in totale cinque, su cui le forze dell’ordine dovranno valutare se procedere ad eventuale denuncia in stato di libertà. L’episodio ha catturato l’attenzione da parte della comunità locale anche perchè il ragazzo è conosciuto da tutti. Nonostante i suoi problemi di natura psichica non ha mai creato particolari problemi. Ieri mattina invece per strada, avrebbe iniziato a chiedere insistentemente denaro alla zia, alla quale è affidato.

Al rifiuto della donna, il ragazzo avrebbe cominciato a strattonarla facendola urlare per chiedere aiuto: di qui l’intervento degli operai impiegati nel cantiere privato.