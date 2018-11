Venerdì 9 Novembre 2018, 00:05

Riapre oggi, venerdì, la strada provinciale Cilentana, la SP 430, a seguito dei lavori di messa in sicurezza avviati dalla Provincia di Salerno su alcuni importanti tratti in territorio comunale di Vallo della Lucania, per un importo dei lavori di 98.962,56 euro. «Sono soddisfatto - dichiara il Presidente Michele Strianese - i lavori sulla messa in sicurezza delle nostre strade proseguono spediti. E questa della SP 430 è un'altra opera sbloccata dopo anni».