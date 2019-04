Giovedì 25 Aprile 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 07:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È originario di Vallo della Lucania il cilentano che vuole vincere le elezioni nel Malawi. Roberto Esposito, blogger ed autore ha tutte le carte in regole e soprattutto l’ambizione di riuscire nell’impresa. Ma cosa c’entra Esposito con le elezioni politiche nel Malawi? Nulla fino a poche settimane fa, quando Roberto ha diffuso sul suo blog e sui suoi canali social un video in cui annuncia di voler vincere le elezioni nel Malawi e che Isaiah Sunganimoyo sarà il suo candidato.Ma andiamo con ordine e facciamo un salto oltreoceano. Tra poco meno di un mese, il 21 maggio nel Malawi ci saranno le elezioni presidenziali e i cittadini voteranno per eleggere il nuovo governo e il nuovo Parlamento. Tra i candidati per la corsa al Parlamento dello stato africano c’è Isaiah Emmanuel Sunganimoyo, 41enne sposato e con tre figli, che gestisce un’organizzazione nata per prendersi cura dei bambini orfani, facendoli crescere in condizioni dignitose e offrendogli un’istruzione per dargli la possibilità di ottenere le stesse opportunità di vita di tutti gli altri bambini. Isaiah non è un candidato qualunque, e pur presentandosi come candidato indipendente senza nessun partito alle spalle e senza aver mai fatto politica nella sua vita, oggi è tra i favoriti secondo i sondaggi ma soprattutto uno dei più amati e sostenuti da chi vive nei villaggi del distretto di Dedza. Al suo fianco ma ad oltre 10mila chilometri di distanza c’è Roberto Esposito, già noto per aver fondato startup di successo come DeRev, Giffoni Innovation Hub e Forekeep, e seguitissimo sui social media con Facebook ed Instagram dove con le sue iniziative virali è anche entrato nel Guinness World Records, inserito tra i Digital Democracy Leaders dal Parlamento Europeo e recentemente nominato nei 10 Italian Leaders. Qualche settimana fa l’annuncio della candidati grazie alla collaborazione in rete tra i due protagonisti di questa storia.