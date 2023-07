Ai Giardini Ravino di Forio, il parco botanico ogni mercoledì si trasforma nella narrazione di un sogno che è divenuto realtà

Uno dei "paradisi in terra" che impreziosiscono ambiente, natura e attrattiva dell'isola d'Ischia. “Il cunto (racconto) del Capitano” è la narrazione delle straordinarie vicende che hanno contraddistinto vita e lavoro dell’ideatore dei Giardini Ravino e della sua famiglia: un amore per la sua isola e per le piante cosiddette "succulente" (o grasse, che dir si voglia) che si è concretizzato nella costruzione di un giardino botanico unico e straordinario, capace di raccontare il desiderio del viaggio in terre lontane e il bisogno di ritorno alle proprie radici, alla propria isola e alla sua natura accogliente.

Il giardino è casa e sperimentazione, è luogo della memoria di una famiglia legata alla sua terra da cui ha tratto alimento, emblema del viaggio inteso come percorso di conoscenze per poter costruire una nuova idea di spazio verde, dove possano coesistere specie arboree diverse che narrino della ricerca di un luogo in equilibrio tra la tradizione delle coltivazioni isolane e quelle di luoghi lontanissimi. È metafora di un’esistenza trascorsa ad alimentare la passione per il mondo naturale e in particolare per le piante arboree in un’ottica ecosostenibile, attenta al ciclo vitale delle piante succulente in un’isola, Ischia, che grazie alla sua natura vulcanica e al suo clima offre un habitat favorevole al loro prosperare.

Il giardino è la visione onirica di un uomo che ha creduto di poter raccontare attraverso queste piante il suo percorso esistenziale, la tradizione della sua famiglia e la costruzione di una immagine del futuro aperta, inclusiva e attenta alle esigenze del suo territorio. Ogni mercoledì nella straordinaria cornice dei Giardini Ravino alle ore 21:00 sarà possibile effettuare un percorso nei luoghi simbolo del giardino attraverso questo straordinario racconto “Il cunto del Capitano” in compagnia della Dott.ssa Mariangela Catuogno che, insieme alle parole e ai versi scritti e interpretati dal regista e attore Corrado Visone e alla musica di Tarrega eseguita dalla Maestra Restituta Rando, porrà al centro l’uomo e la sua idea di giardino, luogo di conoscenza, diletto e riflessione.