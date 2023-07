Cristina Belciu, l'attrice e blogger in vacanza a Ischia

Mare, yacht, vacanza e set fotografici per la blogger Cristina Belciu. L'attrice di nazionalità rumena (sta ultimando le riprese del film "Amore senza Parole" per la regia di Octavian Jacob) si trova a Ischia per alcuni giorni di vacanza e si divide fra set fotografici e uscite in yacht con i suoi amici. Nota blogger di fashion e life-style, la Belciu è anche modella e sfoggia sulle passerelle ed in foto, oltre alla sua innata eleganza, la forza del suo portamento ed un fisico assolutamente mediterraneo. Ed è proprio sui set che è iniziata la sua carriera anche di blogger, imitando lo stile di Chiara Ferragni e non facendosi mancare occasione di girare tutta l'Europa.

A Ischia Cristina torna volentieri ogni anno ed è un personaggio conosciuto ed ammirato per la sua cordialità e gentilezza.

Fra un tuffo all'ombra del Castello Aragonese, le uscite in motoscafo, le docce di acqua termale in grotta al "O'Vagnitielllo" di Casamicciola, l'attrice rivelazione non manca di gustare il meglio della cucina ischitana e napoletana, prediligendo locali come il Neptunus a Sant'Angelo, dove Cristina ha avuto modo di cimentarsi per gioco anche ai fornelli fra un piatto di spaghetti e i piatti tipici del suo Paese, oppure "La Nassa" alla baia di Cartaromana, dove lo chef gourmet Nando Porcaro ed il suo staffi di collaboratori sono famosi per la loro cucina assai ricercata che si esptime fra una esploszione di sapori tipicamente mediterranei e le straordinarie sperimentazioni del gusto in piatti innovativi che da sempre sono molto apprezzati dalla ricercata clientela.