Il mio viaggio a Napoli, la denuncia di Federica Franco: «Il mio volto sui siti porno»

Federica Franco, la napoletana che gestisce la nota pagina Facebook “Il mio viaggio a Napoli”, (pagina social da oltre un milione di follower) denuncia l'uso del suo viso in video pornografici diffusi sui social e altri siti. Lo fa attraverso la polizia postale, ma anche in un video-denuncia su facebook: «Denunciate sempre e non lasciatevi intimidire, è l’unico mezzo che abbiamo», dice Federica sui social.

Le immagini, ottenute da foto pubbliche o estratte da suoi video, sono state manipolate per scopi pornografici. In sintesi Federica spiega: «Le mie foto pubbliche sono state rubate da Facebook o screen fatti da miei video sono state ripubblicate in chiave porno con non so quale inganno tecnologico su siti per adulti.

Il viso è mio, il corpo no. È una violenza inaudita. Si tratta di un reato a tutti gli effetti. Hanno leso la mia immagine lavorativa e la mia persona. Ho segalato il caso alla polizia postale, confidando nel loro supporto – dice Federica – e spero risolvano in breve tempo».

Ed aggiunge: «Mi impegno a riprendere la mia attività non appena possibile, ma al momento mi interessa incoraggiare tutte le vittime a non lasciarsi intimidire, denunciate sempre».