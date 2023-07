Cilento, albero precipita su un'auto in sosta in un'area di parcheggio a pagamento. Duemila euro di danni.

Albero cade su un’autovettura in sosta in un parcheggio pubblico, danni da duemila euro. E’ accaduto a Policastro Bussentino al confine con Scario sulla spiaggia in contrada Torre Oliva.

Un lavoratore di una struttura balneare della zona aveva lasciato la sua vettura, una Ford Fiesta, in sosta nel parcheggio pubblico del Comune di Santa Marina dopo aver pagato come di consueto il ticket giornaliero previsto. Di lì a poco l’amara sorpresa.

Un carrubo, presente tra la vegetazione della spiaggia, è caduto all’improvviso finendo con il tronco sopra il tettuccio dell’auto. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro che hanno dovuto rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona . La Fiesta, di seconda mano, era stata acquistata da appena un mese . I danni ammontano a circa 2000 euro.