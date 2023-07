Catanzaro, auto si schianta contro un albero: morto un 16enne, tre feriti gravi

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Catanzaro, sulla statale Sp172/2 tra i comuni di Borgia e Girifalco. Oltre al decesso dell'adolescente, si registrano anche tre feriti gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Fiat Punto, su cui viaggiavano i quattro giovani, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada andando a sbattere violentemente contro un albero. Il 16enne sarebbe morto sul colpo, mentre i tre feriti sono stati estratti dall'auto dai Vigili del Fuoco, affidati ai medici del 118 e poi trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.