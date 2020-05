Cilento da record, nonna Carmela spegne 108 candeline

Cilento, terra di longevità. Carmela Puglia, originaria di Pisciotta, ha festeggiato oggi i suoi 108 anni. Nonna Carmela, che vive a Salerno con la figlia, è la seconda donna più longeva del Cilento e tra le 101 persone più longeve d'Italia. Festa limitata, quest'anno, a causa del Covid-19, ma nei suoi confronti non è mancato l'affetto “virtuale” di parenti e amici. A farle gli auguri per primo, dando di fatto la notizia, è stato Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea con sede a Pollica, postando anche uno scatto fotografico realizzato in occasione dei 106 anni. «Quest'anno ci è stato impossibile vedersi, ma sapere che la sua tempra non si scalfisce col passare degli anni fa molto piacere» ha commentato, infatti, Calabrese. © RIPRODUZIONE RISERVATA