Domenica 15 Settembre 2019, 22:52

Brutto incidente stradale oggi sulla statale 18 nel comune di Montano Antilia.Una moto è uscita fuori strada impattando contro il guardrail, il motociclista di 50 anni è stato sbalzato in un burrone di diversi metri. Per recuperarlo é stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Salerno. Il sinistro nel primo pomeriggio di oggi. Lo sfortunato motociclista originario di Tito Scalo in provincia di Potenza è stato trasferito all’ospedale San Luca. Nell’incidente ha ripotato diverse ferite.Per recuperalo sono stati impegnati per diverso tempo i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania supportati da un elicottero del comando provinciale. Sul posto anche i carabinieri del stazione di Montano Antilia e i sanitari del 118. Nel volo il 50enne è finito in una scarpata di 4 metri. Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficili.