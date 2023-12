Cira Lombardo firma il party evento dell'imprenditrice Annarita Gaudiosi

Dai sogni delle spose al suo sogno, Annarita Gaudiosi, giovane imprenditrice di Contursi Terme, non immaginava che dopo dieci anni di impegno e fatica, in un angolo di provincia salernitana, in quell'attività di famiglia, sia pure al top, potesse nascere altro. Ma lo sognava. Ed è inseguendo questo sogno, vestire le spose, che dieci anni fa inizia a proporre anche abiti da sposa. Il glamour e la raffinatezza non le mancano e le "Spose di Giulio Gaudiosi" diventano un must.

Domani, domenica 10 dicembre, quel negozio diventa uno showroom che vedrà Cira Lombardo, la nota wedding & event planner, firmare l'esclusivo party su invito che taglia il traguardo dei dieci anni, ma che segna anche un nuovo inizio perché quella grande villa con giardino di Contursi Terme, nel pieno di un'area interna, sarà dedicato solo alle spose.

Il nuovo spazio, che si presenta con un concept innovativo e contemporaneo, si sviluppa su una superficie di 600 mq, con 5 sale dedicate alla sposa che sono state pensate per regalare ad ogni donna un momento magico. Tanti gli ospiti attesi all'evento, sia del mondo bridal che di quello dello spettacolo.

Dal sogno alla realtà d'impresa il passo non è stato breve, ma la tenacia lo ha reso possibile. "È un momento che per me vale il sacrificio e gli insegnamenti dei miei genitori, ma anche il mio presente ed il futuro delle mie figlie", dice con orgoglio Annarita Gaudiosi.