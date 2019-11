© RIPRODUZIONE RISERVATA

Espulso dall’Italia perché clandestino e ricercato per aver forzato un posto di blocco.. L’uomo è stato intercettato e bloccato la scorsa sera da alcuni poliziotti in borghese del commissariato di Polizia di Stato, mentre girovagava nei pressi della stazione delle Ferrovie, a Sarno. L’area era già attenzionata da diverse settimane, perché alcuni residenti della zona avevano segnalato la presenza dell’uomo la cui foto era rimbalzata anche sulle piattaforme social. Dernati, 33 anni, appena raggiunto dai poliziotti ha opposto resistenza tentando di scappare. Dopo una breve colluttazione con gli agenti, è stato bloccato e in seguito alle formalità di rito è stato condotto al carcere di Fuorni.Il 33enne, clandestino sul territorio nazionale, ha alle spalle una serie di precedenti per violenza, stalking e detenzione di arma. Era stato espulso dall’Italia lo scorso giugno, condannato con sentenze passate in giudicato per detenzione di arma illegale. Il provvedimento era stato emesso dal giudice, in ragione anche del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Dernati fu sorpreso con delle armi quando nell’estate del 2016, i carabinieri, su segnalazione di alcuni vicini, intervennero nella sua abitazione in via Francesco Milone nella periferia di Episcopio, per una violenta lite. Le urla della compagna avevano spaventato i residenti della zona che avevano richiesto l’intervento dei militari che ritrovarono nella camera da letto un fucile da caccia semiautomatico con matricola abrasa. L’uomo fu denunciato anche per lesioni personali, poi l’accusa cadde perchè la famiglia ritirò la querela.L’uomo, che ora si trova al carcere di Salerno,. Aveva organizzato una manifestazione coinvolgendo la comunità islamica campana, dopo gli attentati di Parigi del 2015.