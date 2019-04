Sabato 20 Aprile 2019, 16:44

Ha nascosto la cocaina negli slip per evitare l'arresto. Un pusher, 43enne incensurato, è stato arrestato a Montecorvino Pugliano, nei pressi dello svincolo autostradale, dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. Il malvivente era a bordo della sua auto ed è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno subito perquisito. Negli slip del pusher erano nascoste una decina di dosi di cocaina e l'uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita. A csa del malviventi i poliziotti hanno rinvenuto alcuni bilancini di precisione per pesare gli stupefacenti.