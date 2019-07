Martedì 9 Luglio 2019, 18:39

Malore mentre è alla guida, paura per una giovane. E’ successo in località Porticello, nei pressi di Cala d’Arconte a Marina di Camerota. La ragazza, 22 anni, residente a Bosco, si trovava nel centro costiero cilentano quando ha avvertito un malore e ha perso il controllo della sua auto, una Citroen C2.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Marina di Camerota, guidati dal comandante di stazione Francesco Carelli.La giovane è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.