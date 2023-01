Strade pericolose, scatta la task force per porre un freno a incidenti e investimenti. In centro è via Roma la strada dove si registrano più casi di parcheggio su strisce pedonali impedendo un attraversamento sicuro ai pedoni: su quella sola, centralissima strada sono state elevate 444 sanzioni fino al 20 gennaio, tra parcheggio di auto sulle strisce e mancato rispetto della precedenza a pedoni. Proprio le corse pericolose sono finite al centro di una attività serrata dei caschi bianchi nell'ambito dei servizi di pattugliamento anti sosta selvaggia su via Roma e Corso Garibaldi. Agli incroci pericolosi tanti, troppi salernitani non hanno dato la precedenza ai passanti intenti ad attraversare la strada. E altrettanti automobilisti se ne infischiano del divieto di sosta e fermata col proprio veicolo sulle strisce pedonali, in particolare su via Roma, piazza Mazzini, via Trieste.



In centro - stando a quanto si apprende dal recente bollettino dei caschi bianchi - sono 884 gli automobilisti sanzionati per parcheggio su strisce pedonali, a incroci pericolosi e nei pressi di semafori, per mancata precedenza a pedoni intenti ad attraversare sulle strisce. «Ci sarà tolleranza zero», aveva annunciato nei giorni scorsi il comandante della Polizia municipale, Rosario Battipaglia. E i controlli continueranno serrati. Intanto sulle strade del capoluogo continuano a registrarsi incidenti pericolosi.

Paura all'alba di ieri su via Parmenide, a Mercatello, dove un'auto, intorno alle 4,40, è finita fuori strada schiantandosi sul cordolo stradale. A causare l'incidente sembra sia stata la presenza di olio sull'asfalto, peraltro reso viscido dalla pioggia. Per fortuna, per il conducente dell'auto finita sul marciapiede tra piazza Monsignor Grasso e via Parmenide, solo tanto spavento e danni al veicolo. Nell'impatto tra auto e cordolo è stato danneggiato anche un palo della segnaletica: sul posto i volontari dell'associazione Strade sicure e le forze dell'ordine. Un altro incidente grave che poteva avere esiti tragici è avvenuto ieri sera dopo le 17 su via Benedetto Croce, dove un'auto, una Fiat Punto, guidata da una donna sui 30 anni, è sbandata paurosamente terminando la propria corsa sulle ringhiere di via Croce. La conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Ad evitare il volo nel vuoto dell'auto guidata dalla giovane sono state le ringhiere di protezione di via Croce: sul posto gli agenti della Polizia municipale per la ricostruzione della dinamica del sinistro che poteva avere conseguenze gravissime. Proprio via Croce rientra nella mappa della futura Zona 30, che prevede il limite di 30 chilometri orari di percorrenza. Altre strade sono via Indipendenza, via Parmenide, via Dei Greci, la Lungoirno e i tratti del Lungomare.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione tecnica in commissione mobilità comunale per fare il punto della situazione sul progetto Zona 30 voluto dal sindaco Vincenzo Napoli. Le condotte di guida ballerine e avventate sono tra le cause principali di incidenti stradali e tamponamenti nel capoluogo. Per contrastare la guida oltre i limiti di velocità non basta il ritorno dell'Autovelox dopo quattro anni di assenza dalle strade del capoluogo. Serve più attenzione e serve maggiore rispetto delle regole. Grazie ai posti di blocco istituiti dai caschi bianchi a piazza della Concordia, sulla Lungoirno e nei pressi della Cittadella giudiziaria, è stato possibile mettere a nudo le principali casistiche delle infrazioni al volante. La guida senza casco - secondo quanto si evince dal report dell'ufficio contravvenzioni del comando di via Dei Carrari - è tornata prepotentemente ad essere la principale infrazione al codice della strada. In centro sono 228 i salernitani multati per guida senza casco in sella a scooter e moto di grossa cilindrata. Secondo i vigili dell'ufficio contravvenzioni, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza, dopo la guida senza casco, c'è il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che ha comportato 60 verbali. La guida con cellulare senza auricolari ha fatto scattare ulteriori 57 multe.