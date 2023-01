Consegna 500 euro e oro per il computer del nipote, viene truffata

Anziana truffata con la scusa di una richiesta di soldi, utili per l'acquisto da un computer. A chiederle la somma in contanti è stata una persona che si era spacciata per il nipote.

La vittima era stata raggiunta da una telefonata su di un numero fisso da parte di un uomo, che si era finto parente dell'anziana.

Quest'ultima, alla richiesta di contanti per l'acquisto di un computer, ha cominciato a cercare oro da consegnare al nipote, non percendo il rischio di un raggiro. A quel punto, dal telefono ha avuto indicazioni di uscire all'esterno dell'abitazione, dove l'avrebbe attesa un'altra persona pronta per avere il denaro. Così è stato.

L'anziana ha consegnato 500 euro in contanti e oggetti in oro ad un uomo in scooter, ripreso dalle telecamere e sul quale sono ora in corso indagini. La donna ha ricevuto in cambio uno scatolo con all'interno una tastiera da computer. L'uomo, un 40enne circa, è poi fuggito con i soldi. L'anziana ha scoperto la truffa dopo aver incontrato il vero nipote, provvedendo poi a sporgere denuncia ai carabinieri.