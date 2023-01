Pesca grossa ad Amalfi, polpo gigante si attacca alla gamba del nuotatore

Pesca grossa e alquanto insolita ieri mattina ad Amalfi. Almeno per la dinamica che ha dell’incredibile. Un nuotatore mentre faceva su e giù a bracciate lo specchio di mare antistante la spiaggia grande della cittadina capofila della Costiera, è stato improvvisamente assalito da un polpo di notevoli dimensioni.

L’uomo, originario del posto e noto per la sua propensione alle discipline sportive, ha virato verso riva con il mollusco ancora attaccato al polpaccio. E una volta a terra ha staccato la piccola piovra, che è passata in poco tempo da aggressore a preda, ostentandola come trofeo. «Sei stato capace di pescarla con un piede neanche con le mani» è stato il commento, tra il divertito e il sopreso, di chi si trovava in spiaggia al momento dell'accaduto ed ha immortalato la curiosa pesca grossa nel mare di Amalfi.