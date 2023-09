Contursi Terme, camion perde carico di pomodori, autostrada bloccata per ore

Autostrada A 2 del Mediterraneo bloccata nel pomeriggio, tra gli svincoli di Contursi Terme e Campagna a causa di un camion che trasportava pomodori che ha perso il suo carico.

Durante la sua marcia il pesante mezzo ha perso molte cassette che trasportava, che hanno invaso la carreggiata nord dell'autostrada.

Diversi chilometri di coda si sono subito formati in un orario centrale per i rientri e in un giorno da bollino giallo. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas e gli agenti della Polstrada per rimuovere i pomodori e liberare l'autostrada perché il traffico potesse regolarmente riprendere.