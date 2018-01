Mercoledì 3 Gennaio 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 19:18

Si disputerà mercoledì 10 gennaio prossimo, alle 14.30, la finale di Coppa Italia regionale di calcio femminile. Si affronteranno l'Afro Napoli United, una delle rivelazioni del campionato di Serie C e il quotato Sant'Egidio della "bomber" Giulia Olivieri, capolista del torneo in condominio con Le Streghe Benevento.L'Afro Napoli United è giunto all'ultimo atto della manifestazione tricolore dopo aver eliminato al primo turno la Pride Frattese e il Napoli Soccer Woman, prima del doppio confronto di semifinale col Prater Club Napoli. Il Sant'Egidio invece ha avuto la meglio della Sporting Girls Nocerina al primo turno e ha poi battuto in semifinale Le Streghe Benevento.Nelle prossime ore il Comitato Campania della Figc-Lnd ufficializzerà la sede della finale, che si disputerà in campo neutro. Secondo una prassi ormai consolidata, la sede potrebbe essere scelta tra i diversi stadi collocati a metà strada tra le sedi dei due club finalisti o, in alternativa, in una provincia "neutra" rispetto a quelle di appartenenza delle squadre.