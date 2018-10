Coppia rapinata in centro, uomo in prognosi riservata

Sabato 20 Ottobre 2018, 21:00

Eboli. Erano in auto, parlavano tra loro in via Gonzaga, quando due rapinatori hanno aperto gli sportelli. Alla donna, seduta a destra, è stata strappata la borsa. L'uomo, al lato guida, è stato colpito al volto con un oggetto contundente.La rapina è stata realizzata in serata all'incrocio tra via Gonzaga e via Pio XII. I carabinieri indagano sul racconto dei due rapinati. Dalle immagini della videosorveglianza si spera di identificare i due aggressori.La coppia è di Battipaglia ma si trovava a Eboli per un incontro occasionale. Si tratta di due amici, due conoscenti. L'uomo è stato ricoverato in ospedale, a Battipaglia. La prognosi è riservata ma l'automobilista non è in pericolo di vita. La serata della donna si è conclusa con un grande spavento e un danno di mille euro, tra soldi e oggetti personali, volatilizzati insieme alla borsa portata via dai rapinatori.