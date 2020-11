Aumenti record dei contagi nelle province di Caserta e di Salerno: entrambe le province infatti hanno registrato oggi il dato più alto di nuovi casi di Covid-19 in un solo giorno nel rispettivo territorio. In provincia di Caserta sono 1.145 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (sono 12.709 i casi totali dall'inizio dell'emergenza), mentre in provincia di Salerno sono 499 i contagi emersi oggi (casi totali 7.482).

La provincia della Campania nella quale si è registrato il maggior aumento di casi è Napoli, dove risiede oltre la metà della popolazione regionale: sono 1.891 i nuovi casi, 44.192 i casi totali. In provincia di Avellino sono 211 i nuovi casi (3.508 i casi totali) e in provincia di Benevento sono 20 i nuovi casi (casi totali 1.128).

Aumento record in Campania anche per le persone attualmente positive: sono 54.488, +3.769 rispetto a ieri (mai così tanti in un solo giorno). Di questi, 52.744 sono in isolamento domiciliare (+3.749), 1.569 sono ricoverati in reparti ordinari Covid (+72) e 175 sono ricoverati in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri) su 578 posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili in Campania (è occupato da pazienti Covid il 30,3% dei posti letto complessivi di terapia intensiva). (Zca/Adnkronos)

