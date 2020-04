NOCERA INFERIORE - Vendeva il pane, come previsto dalla tipologia di attività che aveva, ma anche zeppole di San Giuseppe. Che vendeva esattamente come tutto il resto. Un'attività commerciale a Nocera Inferiore, nella zona periferica della città, è stata destinataria questa mattina di un controllo dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Dopo aver verificato la vendita dei prodotti all'interno dell'attività, ravvisata la violazione di legge secondo quanto prevedono le ordinanze regionali e del governo per prevenire il contagio da Covid-19, i militari hanno avviato le pratiche per la chiusura. L'attività dovrà infatti restare ferma per cinque giorni, secondo quanto previsto dalla legge. I militari hanno effettuato una serie di verifiche in tutto l'Agro nocerino sarnese, specie nelle zone di confine tra Nocera Inferiore e Pagani, in parte chiuse per permettere alle stesse forze dell'ordine di garantire un controllo sistematico e preciso, per evitare assembramenti o presenza di persone in stranda senza motivi di stretta necessità.

Solo qualche settimana fa, la polizia aveva controllato due pasticcerie i cui titolari erano intenti a produrre le stesse zeppole. Entrambi i titolari erano stati denunciati per avere violato il Dpcm dei Ministri dell’11 marzo 2020, in materia di misure di contenimento della propagazione della epidemia da coronanivirus, poi erano stati segnalati alla Prefettura per la prevista chiusura dell’attività.

